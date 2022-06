Consiglio comunale a Calenzano

CALENZANO – Giovedì 30 giugno alle 21 si riunisce il consiglio comunale, in sessione straordinaria e in prima convocazione, nell’apposita sala del Municipio. Sedute che vengono riaperte al pubblico dopo due anni di chiusura a causa delle norme anti-contagio. Si potrà dunque seguire il consiglio in presenza, nella sala Nilde Iotti in piazza Vittorio Veneto. Inoltre, sarà sempre […]

CALENZANO – Giovedì 30 giugno alle 21 si riunisce il consiglio comunale, in sessione straordinaria e in prima convocazione, nell’apposita sala del Municipio. Sedute che vengono riaperte al pubblico dopo due anni di chiusura a causa delle norme anti-contagio. Si potrà dunque seguire il consiglio in presenza, nella sala Nilde Iotti in piazza Vittorio Veneto. Inoltre, sarà sempre possibile seguire la seduta in diretta on line sul canale Youtube https://www.youtube.com/user/ComuneDiCalenzano

All’ordine del giorno:

Comunicazioni e proposte.

Approvazione verbale seduta consiliare del 12 maggio 2022.

Società partecipata Qualità & Servizi S.p.A.. Modifica patti parasociali. Approvazione.

Convenzione per la costituzione del L.O.D.E.. Fiorentino (livello ottimale di esercizio dell’edilizia residenziale pubblica). Modifiche.

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024.

Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, della nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano in merito ai numerosi licenziamenti collettivi determinati da dismissioni, chiusure e fallimenti di molte aziende toscane.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto: “Installazione telecamere zona Parco Travalle”.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto: “Servizio emergenza territoriale 118, aggiornamenti”.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto: “Realizzazione nuova scuola per l’infanzia in località Dietro Poggio. Aggiornamento lavori”.

Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano-Per La Mia Città sullo stato di avanzamento dei lavori per la nuova piscina comunale.

Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano-Per La Mia Città sullo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza del muro di via Dietro Poggio.

Interrogazioni.