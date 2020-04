Consiglio comunale a Calenzano in videoconferenza

CALENZANO – Si riunirà giovedì 30 aprile alle 14 il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in prima convocazione, effettuerà la seduta nell’apposita sala del Municipio a porte chiuse con possibilità di partecipare in modalità videoconferenza, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni e proposte.

2. Approvazione verbale seduta precedente 30 marzo 2020.

3. Ratifica Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 24/3/2020 ad oggetto: “Emergenza COVID-19.

Differimento termini di pagamento dei tributi Comunali”.

4. Ratifica Deliberazione della Giunta Comunale n 50 del 02/04/2020 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2020-

2022. Variazione ai sensi dell’art. 175 co. 4 del TUEL.”

5. Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione.

6. Servizio taxi. Rinnovo della convenzione per la gestione unificata del servizio nell’area comprensoriale dei

Comuni di Scandicci, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Sesto

Fiorentino e Signa.

7. Variante parziale al Regolamento Urbanistico, propedeutica al piano delle alienazioni e valorizzazioni, ai sensi

della legge regionale n. 8/2012 e della LR n. 65/2014. Adozione ai sensi dell’articolo 32 della L.R. 65/2014.

8. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano – Per La Mia Città sulle scelte da

prendere per affrontare le conseguenze dell’Emergenza sanitaria del COVID-19.

9. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Partito Democratico e Calenzano Futura con oggetto:

“Porti Aperti”.

10. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano – Per La Mia Città per la

realizzazione del Parco della Piana dopo la bocciatura del nuovo aeroporto di Firenze da parte del Consiglio di

Stato.

11. Mozione presentata dai gruppi consiliari Lega Salvini Calenzano e Gruppo Misto con oggetto: “Interventi a

sostegno di famiglie, imprese e piccole attività commerciali a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID-19”.

12. Mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico e Calenzano Futura con oggetto: “Integrazioni

aggiuntive al sostegno sociale per Emergenza COVID-19”.

13. Mozione presentata dal gruppo consiliare Gruppo Misto sulla Tecnologia 5G.

14. Mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico e Calenzano Futura con oggetto: “Un percorso

condiviso per ripensare la Piana”.

15. Mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico e Calenzano Futura con oggetto: “Attivazione

sistema di prenotazione on line di appuntamenti ambulatori medici di base e pediatri”.

16. Mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico e Calenzano Futura con oggetto: “Misure per

l’incentivazione alla rimozione e smaltimento di amianto attualmente presente in costruzioni civili ed

industriali”.

17. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto: “Attività scolastiche e

centri estivi, chiarimenti in merito alle disposizioni future”.

18. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Gruppo Misto sulla situazione della didattica a distanza sul

territorio comunale.

19. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto: “Rendiconto sulle risorse

assegnate al Comune di Calenzano per i buoni spesa nonché in merito ai controlli attivati dalle Autorità

competenti sul territorio comunale”.

20. Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto:

“Resoconto attività Sportello Move Job”.

21. Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano – Per La Mia Città per

conoscere lo stato dell’arte della Casa della Salute di Calenzano.

22. Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto:

“Approfondimenti report polizia municipale”.

23. Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano – Per La Mia Città sulle condizioni della Stazione ferroviaria di Calenzano.

24. Interrogazioni.