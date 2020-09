Consiglio comunale a Lastra a Signa: domani nuova seduta in presenza in sala consiliare

LASTRA A SIGNA – Domani, mercoledì 30 settembre, con inizio alle 21 tornerà a riunirsi, in presenza, il consiglio comunale di Lastra a Signa. La seduta si svolgerà in rispetto delle normative statali e regionali anti Covid: dovrà essere assicurato il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro tra i presenti nella sala consiliare; tutti i partecipanti, compreso il pubblico, dovranno indossare la mascherina, saranno organizzati percorsi separati per l’entrata e l’uscita, sarà rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura 37,5 °C e il pubblico può accedere fino al riempimento dei posti disponibili.

Questo l’ordine del giorno che sarà esaminato e discusso durante il consiglio:

1) Comunicazioni del Presidente – Comunicazioni del Sindaco

2) Approvazione dei verbali della seduta del 27/02/2020

3) Bilancio di previsione 2020-2022. Variazioni

4) Tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2020 – Determinazione tariffe – Conferma tariffe 2019

5) Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – Modifica

6) Regolamento per l’applicazione della nuova IMU – Approvazione

7) Approvazione del regolamento comunale per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione

8) Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 85 del 13/08/2020 all’oggetto:“Bilancio di previsione 2020-2022. Variazioni

d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, d. l. 267/2000”

9) Sentenza giudice di pace di Firenze n. 1303/2020. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio

10) Adesione del Comune di Lastra a Signa alla Fondazione denominata “Istituto tecnico superiore M.I.T.A. (Made in Italy Tuscany

Academy)” in qualità di socio partecipante sostenitore e approvazione relativo schema di statuto

11) Modifica dello statuto comunale in relazione all’organizzazione della Giunta

12) Modifica dello statuto comunale in relazione all’organizzazione del Consiglio

13) Settore 4 – Acquisizione al demanio stradale di area adibita a viabilità di pubblico transito sita in via San Vito foglio 26 particella

326, ai sensi dell’art. 31 commi 21 e 22 della legge 448/1998

14) Settore 4 – Acquisizione al demanio stradale di aree adibite a viabilità di pubblico transito site in via Giovanni Amendola – via

Brunetto Pagliai e piazza Armando Bardini – foglio 9 particelle 181- 406 – 595 – 421 – 1473, ai sensi dell’art. 31 commi 21 e 22

della legge 448/1998

15) Interrogazione “In merito agli aumenti delle tariffe nidi d’infanzia”, presentata dal gruppo Lega Salvini Premier

16) Interrogazione “Su servizio scuolabus”, presentata dal gruppo Forza Italia.