Consiglio comunale a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Si riunisce il 30 dicembre il Consiglio comunale. L’assemblea consiliare si terrà alle ore 9 nella Sala consiliare “5 Maggio” di piazza Vittorio Veneto 1. La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 15 ottobre 2019

3. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 5 novembre 2019

4. Riordino delle partecipazioni pubbliche ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss. mm. e ii. (T.U.S.P.). Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 134 del 21 dicembre 2018 (art. 20, c. 4, T.U.S.P.) e razionalizzazione periodica (art. 20, c. 1 e 2, T.U.S.P)

5. Art. 194 D. lgs. 267/2000 riconoscimento di debiti fuori bilancio derivante da sentenze esecutive del giudice a seguito di opposizione a sanzioni amministrative

6. Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.): variazione delle scadenze di pagamento

7. Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 2020: conferma delle aliquote e della maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nella misura dello 0,8 per mille

8. Documento unico di programmazione – DUP 2020-2022. Approvazione

9. Bilancio di previsione 2020/2022. Approvazione

10. Approvazione di convenzione per centrale unica di committenza in attuazione di accordo tra i Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia anno 2020-2021

11. Approvazione del nuovo “Regolamento dei servizi della Biblioteca Ernesto Ragionieri”

12. Regolamento per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione C. C. n. 83 del 15/10/2019 – errata corrige