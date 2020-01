Consiglio comunale a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Si riunirà il 28 gennaio alle ore 15 nella Sala consiliare “5 Maggio” di piazza Vittorio Veneto 1, il consiglio comunale. La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi. Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni

2. Interrogazione avente ad oggetto “Azioni volte alla riduzione dei tempi di attesa per la consultazione delle pratiche edilizie” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico

3. Interrogazione avente ad oggetto “Viale XX Settembre ed interramento elettrodotto 132 Kw Calenzano-Sesto Fiorentino” presentata dai gruppi consiliari Insieme cambiamo Sesto – Per Sesto Bene comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Forza Italia

4. Ordine del giorno d’iniziativa di tutti i gruppi consiliari avente ad oggetto “Conferimento cittadinanza onoraria di Sesto Fiorentino alla senatrice Liliana Segre”.