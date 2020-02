Consiglio comunale a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Si riunirà mercoledì 19 febbraio alle 15 il Consiglio comunale nella Sala consiliare “5 Maggio” di piazza Vittorio Veneto 1. La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 28 novembre 2019

3. Approvazione del verbale della seduta consliare del 12 dicembre 2019

4. Art. 194 D.Lgs. 267/2000. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tar della Toscana n. 1/2020

5. Art. 194 D. Lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del giudice di pace di Castrovillari n. 33/2020 (Rif. 46/19)

6. Bilancio di Previsione 2020-2022. Variazioni di competenza e variazioni di cassa. Approvazione. Variazione 2020/11

7. Collegio dei Revisori dei Conti Triennio 2018/2021 – Adeguamento dei compensi ex DM 21 dicembre 2019

8. Variante semplificata al secondo regolamento urbanistico ex art. 34 L.R. n. 65/2014. Recepimento negli strumenti di pianificazione del piano di rischio aeroportuale – Adozione

9. Secondo regolamento urbanistico. Rettifica refusi ed errori materiali ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 65/2014 e smi

10. Istituzione della Commissione comunale di Vigilanza di pubblico spettacolo

11. Convenzione tra i comuni di Scandicci, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Calenzano per la gestione unificata del servizio taxi

12. Ordine del giorno avente ad oggetto “Intitolazione di un ricordo permanente al maestro Franco Zeffirelli” presentato dal gruppo consiliare Forza Italia

13. Mozione avente ad oggetto “Il ciclo non è un lusso” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico

14. Mozione avente ad oggetto “Definizione di un piano comunale del verde pubblico e privato a Sesto Fiorentino presentata dal gruppo consiliare Insieme cambiamo Sesto – Per Sesto bene comune

15. Interrogazione avente ad oggetto “Il Neto. Chiusura del supermercato di via Leopardi” presentata dal gruppo consiliare Insieme cambiamo Sesto – Per Sesto bene comune

16. Interrogazione avente ad oggetto “Viale XX Settembre ed interramento elettrodotto 132 Kw Calenzano – Sesto Fiorentino” presentata dal gruppo consiliare Insieme cambiamo Sesto – Per Sesto bene comune, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Forza Italia