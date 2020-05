Consiglio comunale a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Si terrà il 12 maggio il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino. L’assemblea sarà in videoconferenza.

La seduta può essere seguita in diretta dal linkhttps://www.consigli.cloud/sestofiorentino/Live.aspx.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 30 dicembre 2019

3. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 28 gennaio 2020

4. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 19 febbraio 2020

5. Approvazione del “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L.R.T. n. 2/2019

6. Rendiconti della gestione 2015, 2016, 2017, 2018. Rideterminazione del FPV 2015, del risultato di amministrazione e delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione delle singole annualità a seguito della delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti toscana n. 5/2020

7. Rendiconto della gestione esercizio 2019 – Approvazione

8. Deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020-2022. Variazioni di competenza e di cassa. Variazione n. 15/2020” e deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 2 aprile 2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020-2022. Misure urgenti relative all’emergenza sanitaria in corso, variazioni di competenza e variazioni di cassa – Approvazione – Variazione n. 2020/18”. Ratifica

9. Art. 194 D. Lgs. 267/2000 Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive del giudice a seguito di opposizione a sanzioni amministrative

10. Emergenza Covid-19 differimento dei termini di versamento di tributi, imposte comunali, canoni di concessione e sospensione dei piani di rateizzazione in corso. Ratifica

11. Concessione del diritto di affaccio e veduta a favore del fabbricato posto in via di Rimaggio 175 di proprieta della società P.D. Immobiliare

12. Affidamento “in house providing” a Consiag Servizi comuni srl di Prato del servizio di gestione della rete stradale comunale fino a dicembre 2020

13. Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree publiche (COSAP): modifica art. 25 – riduzioni

14. Interrogazione su “RDC e PUC” presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

15. Interrogazione sulle “Misure organizzative per la vendita in sicurezza” presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

16. Interrogazione avente ad oggetto “Effetti derivanti dalla epidemia del Coronavirus sul settore turistico alberghiero e relative misure di sostegno” presentata dal gruppo consiliare Forza Italia

17. Interrogazione avente ad oggetto “Richiesta di aggiornamento sulle misure attuate nell’ambito delle politiche sociali durante il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19” presentata dal gruppo consiliare Per Sesto

18. Interrogazione avente ad oggetto “Inquinamento elettromagnetico. Impatto della tecnologia 5G” presentata dal gruppo consiliare Insieme cambiamo Sesto – Per Sesto Bene Comune

19. Interrogazione avente ad oggetto “Misure a sostegno delle attività commerciali e produttive del territorio in seguito all’emergenza Coronavirus” presentata dal gruppo consiliare Sinistra Italiana

20. Interrogazione avente ad oggetto “Cronoprogramma e progetto nuova Lucciola” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico