Consiglio comunale a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Il 26 maggio si riunisce il Consiglio comunale. L’assemblea consiliare si terrà alle 15.30 in videoconferenza e sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni

2. Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e prestiti Spa (circolare n. 1300/2020)

3. Bilancio di previsioni 2020-2022. Variazioni di competenza e variazioni di cassa – Approvazione variazione n. 2020/23

4. Mozione avente ad oggetto “Vertenza Roberto Cavalli” presentata dai gruppi consiliari Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito Democratico, Insieme Cambiamo Sesto – Per Sesto Bene Comune, Movimento 5 Stelle e Forza Italia

5. Ordine del giorno avente ad oggetto “Sostegno a moratoria 12 mesi spese per armamenti, 1 miliardo per la sanità” presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

6. Ordine del giorno “Per la riapertura delle scuole in presenza” presentato dal gruppo consiliare Per Sesto

7. Mozione avente ad oggetto “Progettualità e partecipazione al bando regionale Toscana Carbon Neutral” presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico e Insieme Cambiamo Sesto – Per Sesto Bene Comune

8. Mozione avente ad oggetto “Emergenza Covid-19 – Sostegno ad attvità economiche, lavoratori e famiglie” presentata dai gruppi consiliari Sinistra Italiana e Per Sesto

9. Interrogazione avente ad oggetto “Smaltimento bioplastica da parte di Alia” presentata dal gruppo consiliare Movimento5 Stelle

10. Interrogazione avente ad oggetto “Servizio di pulizia strade nel quartiere di Quinto Basso” presentata dal gruppo consiliare Forza Italia

11. Interrogazione avente ad oggetto “Centri estivi 2020” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico