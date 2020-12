Consiglio comunale a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Si riunirà lunedì 28 dicembre alle 15 in videoconferenza il Consiglio comunale.

La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 30.10.2020.

3. Art. 194 D.Lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5070/2018 (rif. 64/17).

4. Art. 194 D.Lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 924/2020 (rif. 19/18).

5. Art. 194 D.Lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 776/2020 (rif. 55/19).

6. Art. 194 D.Lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del TAR Toscana n. 1431/2020 (rif. 46/09).

7. Gestione in forma associata dell’ufficio gestione posizione assicurativa dei lavoratori iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps (ex Inpdap) tra i comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa: approvazione schema di convenzione.

8. Approvazione convenzione con i Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Signa e Lastra a Signa per la gestione associata del servizio di supporto alle attività di “Progettazione europea e fundraising”.

9. Indirizzi in materia di spese di funzionamento ai sensi dell’art. 19 c.5 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (T.U.S.P.) e ss.mm. e ii. – Approvazione

10. Riordino delle partecipazioni pubbliche ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. e ii. (T.U.S.P.). Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 30.12.2019 (art. 20, c. 4, t.u.s.p.) e razionalizzazione periodica (art. 20, cc.1 e 2 T.U.S.P.).

11. Affidamento “in house” della gestione dei servizi bibliotecari e culturali da rendersi per la Biblioteca comunale Ernesto Ragionieri per il periodo 2021 – 2025.

12. Affidamento “in house” della gestione del servizio di ristorazione collettiva comunale per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 luglio 2030.

13. Società partecipata Qualità e Servizi s.p.a. – Aumento del capitale sociale per ingresso nuovo socio e approvazione della modifica dello statuto e dei patti parasociali. Approvazione.

14. Presa d’atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 e determinazione della quota di conguaglio ex art. 107 del dl 18/2020.

15. Mozione sull'”Accessibilità universale” presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

16. Mozione avente ad oggetto “Istituzione di un laboratorio comunale sui servizi alla disabilità e della figura del garante dei diritti della persona disabile” presentata dal gruppo consiliare Forza Italia.

17. Mozione avente ad oggetto “Inclusione delle persone con disabilità tra coloro che riceveranno in via prioritaria il vaccino anti-Sars-Cov-2/Covid-19” presentata dal gruppo consiliare Sinistra Italiana.

18. Interrogazione avente ad oggetto “Progetto per la prima multi-utility della toscana” presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

19. Interrogazione avente ad oggetto “Verifica stato di attuazione da parte della Giunta comunale delle mozioni approvate dal Consiglio comunale con le deliberazioni n. 25/2016, 72/2017 e 24/2018” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico.