Consiglio comunale a Sesto Fiorentino

l Consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per mercoledì 12 maggio 2021 alle 15 in videoconferenza.

La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Revisione dell’art. 1 e dell’art. 16, comma 2, dello Statuto comunale.

3. Revisione dell’art. 7 del Regolamento del Consiglio comunale.

4. Art. 194 d.lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 183/2020 (rif. 60bis/17).

5. Rendiconto di gestione 2020. Approvazione.

6. Bilancio di previsione 2021-2023. Variazioni di competenza e variazioni di cassa – Applicazione di quota parte dell’avanzo d’amministrazione 2020 vincolato alla parte corrente e alla parte in conto capitale e destinato ad investimenti – Variazione al programma triennale delle opere 2021/2023 – Approvazione – Variazione n. 2021/13.

7. Tari – Differimento delle scadenze delle rate in acconto per le utenze non domestiche.

8. Variante al vigente Regolamento urbanistico ai sensi dell’art. 252 ter l.r. n. 65/2014 “area ex Longinotti” finalizzata alla realizzazione di una piattaforma industriale innovativa di rilevanza nazionale nell’ambito farmaceutico – Adozione.

9. Complesso sportivo “La Limonaia” – Approvazione schema di convenzione modificativa e integrativa della convenzione urbanistica sottoscritta in data 16.07.2001.

10. Regolamento per il gioco lecito – Approvazione.

11. Mozione avente ad oggetto “Intitolazione spazio pubblico e iniziative in memoria delle vittime del Covid-19” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico.