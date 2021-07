Consiglio comunale a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Si terrà venerdì 30 luglio alle 15 la seduta del Consiglio comunale in videoconferenza.

La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 27.04.2021.

3. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 12.05.2021

4. Modifiche e integrazioni al Regolamento edilizio del Comune di Sesto Fiorentino – Approvazione.

5. Piano attuativo scheda “AT 15 – Via della Gora”. Adozione ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.

6. Piano attuativo scheda “AT 46 – Via pavese”. Adozione ai sensi dell’art. 111 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

7. Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021-2023 ex art. 175 e 193 del TUEL. Variazione al programma triennale delle opere 2021-2023 e relativo elenco annuale con conseguente aggiornamento del DUP 2021-2023. Approvazione.

8. Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024. Presa d’atto della presentazione da parte della Giunta comunale ai sensi dell’art. 170 co. 1 del D. Lgs. 267/2000.

9. Società partecipata “Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity s.p.a”: acquisizione della società “Florence Multimedia s.r.l. unipersonale” e conseguenti modifiche statutarie – Presa d’atto e approvazione.

10. Mozione avente ad oggetto “Intitolazione spazio pubblico e iniziative in memoria delle vittime del Covid-19” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico.

11. Mozione “Per l’installazione di un climate clock sulla facciata del palazzo comunale” presentata dal Gruppo Misto.

12. Mozione avente ad oggetto “Maestro Antonio Berti: invito a stipulare un protocollo di intesa tra Sesto Fiorentino e il Comune di Scarperia-San Piero per promuovere la conoscenza dell’artista” presentata dal gruppo consiliare Forza Italia.

13. Mozione avente ad oggetto “Solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dello stabilimento GKN di Campi Bisenzio” presentata dai gruppi consiliari Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito Democratico, Insieme cambiamo Sesto-Per Sesto Bene Comune, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Gruppo Misto.