Consiglio comunale a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Si riunisce domani 28 dicembre i Consiglio comunale di Sesto Fiorentino. L’assemblea consiliare prenderà il via alle ore 15 e sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi. Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 20.10.2021.

3. Approvazione del verbale della seduta consiliare dell’08.11.2021.

4. Art. 194 d.lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 5934/2021 (rif. 65/18).

5. Integrazioni e adeguamenti del Regolamento sul sistema dei controlli interni. Approvazione.

6. Adeguamento della disciplina Peep di cui ai commi 47, 48 e 49bis dell’art. 31 della Legge 23 dicembre 1998 alle disposizioni introdotte con l’art. 22bis della Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del d.l. 31 maggio 2021, n. 77.

7. Regolamento per il Servizio di Economato e Provveditorato. Approvazione.

8. Regolamento delle spese di rappresentanza: approvazione.

9. Affidamento in house a Silfi – Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity s.p.a. – della fornitura di servizi a supporto dell’e-government per la durata di 5 anni e affidamento del servizio di contact center per l’annualità 2022.

10. Approvazione di convenzione per centrale unica di committenza in attuazione di accordo ai sensi dell’art. 37, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 tra i comuni di Sesto Fiorentino Signa e Vaglia anni 2022 -2023

11. Indirizzi in materia di spese di funzionamento ai sensi dell’art. 19 c.5 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.u.s.p.) e ss.mm. e ii. Approvazione.

12. Riordino delle partecipazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. e ii. (T.u.s.p.). Relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.118 del 28.12.2020 (art. 20, c. 4, T.u.s.p.) e razionalizzazione periodica (art. 20, cc.1 e 2 T.u.s.p.)

13. Ordine del giorno “a riconferma del patto di gemellaggio del Comune di Sesto Fiorentino con la tendopoli di Mahbes della Repubblica Araba Saharawi Democratica” presentato dai gruppi consiliari Per Sesto, Sinistra Italiana, Partito Democratico ed Ecolò.

14. Ordine del giorno avente ad oggetto “Contrarietà all’art.6 del ddl per il mercato e la concorrenza” presentato dal gruppo consiliare Sinistra Italiana.

15. Mozione avente ad oggetto “Linea tranvia T2 (linea 2.2) Aeroporto – Sesto Fiorentino: finanziamento, cronoprogramma, tracciato” presentata dal gruppo consiliare Italia Viva.

16. Mozione avente ad oggetto “Azioni concrete per la diffusione di comunità energetiche” presentata dal gruppo consiliare Ecolò.

17. Mozione avente ad oggetto “In merito al diritto alla bigenitorialità. La panchina blu e il registro della bigenitorialità” presentata dal gruppo consiliare Lega.

18. Mozione avente ad oggetto “Installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree sensibili del territorio sestese” presentata dal gruppo consiliare Lega.

19. Interrogazione avente ad oggetto “Situazione stazione centrale di Sesto Fiorentino: ritardi, biglietteria chiusa, parcheggio stazione non realizzato”presentata dal gruppo consiliare Italia Viva.

20. Interrogazione avente ad oggetto “Stato di avanzamento della realizzazione dei progetti vincitori del percorso partecipato ‘Bilanciamoci 2021′” presentata dal gruppo consiliare Per Sesto.

21. Interrogazione avente ad oggetto “Ristrutturazione della ex biblioteca di via Fratti” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico.

22. Interrogazione avente ad oggetto “Situazione inagibilità palestra Calamandrei per attività Sestese Basket” presentata dal gruppo consiliare Sinistra Italiana.

23. Interrogazione avente ad oggetto “Caserma Donati: cosa è previsto per l’area nel futuro Piano Operativo Comunale e cosa fare per ridurne il degrado nel frattempo” presentata dal gruppo consiliare Lega.

24. Interrogazione avente ad oggetto “Stato della vertenza Cartonificio Fiorentino” presentata dal gruppo consiliare Lega.