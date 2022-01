Consiglio comunale a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per martedì 25 gennaio alle ore 15. La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.Di seguito l’ordine del giorno.1. Comunicazioni.2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 29.11.2021.3. Approvazione del regolamento servizio di trasporto scolastico comunale.4. […]

SESTO FIORENTINO – Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per martedì 25 gennaio alle ore 15. La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 29.11.2021.

3. Approvazione del regolamento servizio di trasporto scolastico comunale.

4. Ordine del giorno avente ad oggetto “Contrarietà all’art.6 del ddl per il mercato e la concorrenza” presentato dal gruppo consiliare Sinistra Italiana.

5. Mozione avente ad oggetto “Linea tranvia T2 (linea 2.2) Aeroporto – Sesto Fiorentino: finanziamento, cronoprogramma, tracciato” presentata dal gruppo consiliare Italia Viva.

6. Mozione avente ad oggetto “Azioni concrete per la diffusione di comunità energetiche” presentata dal gruppo consiliare Ecolò.

7. Mozione “in merito al diritto alla bigenitorialità. La panchina blu e il registro della bigenitorialità” presentata dal gruppo consiliare Lega.

8. Mozione avente ad oggetto “Installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree sensibili del territorio sestese” presentata dal gruppo consiliare Lega.



9. Mozione incidentale avente ad oggetto “Installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree sensibili del territorio sestese” presentata dai gruppi consiliari Sinistra Italiana, Per Sesto, Partito Democratico ed Ecolò.

10. Mozione avente ad oggetto “Intitolazione di una via, piazza o giardino ai ‘Martiri delle Foibe’ all’interno del territorio comunale” presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia.

11. Mozione avente ad oggetto “Attribuzione di una via, piazza o giardino del comune al Milite Ignoto” presentato dal gruppo consiliare Lega.

12. Mozione per “ulteriori iniziative per l’eliminazione della violenza sulle donne” presentata dal gruppo consiliare Lega.

13. Interrogazione avente ad oggetto “Stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dei giardini di piazza della Costituzione” presentata dal gruppo consiliare Per Sesto.

14. Interrogazione avente ad oggetto “i progetti finanziati dal PNRR a Sesto Fiorentino” presentata dal gruppo consiliare Lega.

15. Interrogazione avente ad oggetto “Via di padule, ripristino strada e parcheggi” presentata dal gruppo consiliare Lega.

16. Interrogazione sullo “stato dell’arte e futuri interventi su aree verdi e attrezzature ludiche nel quartiere di Padule” presentata dal gruppo consiliare Ecolò.

17. Interrogazione avente ad oggetto “stato dei lavori nel Parco della Resistenza e su viale Pratese” presentata dal gruppo Sinistra Italiana.