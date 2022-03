Consiglio comunale a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per lunedì 28 marzo alle 15.

La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.



Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 25.01.2022

3. Approvazione modifiche allo statuto della AICC – Associazione Italiana Città della Ceramica e atti conseguenti

4. Convenzione tra i comuni di Scandicci, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, Fiesole, Impruneta, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa, Calenzano per la gestione unificata del servizio taxi. Rinnovo per il triennio 2022-2024

5. Approvazione regolamento per l’istituzione e la gestione dell’elenco telematico degli operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi, inclusi quelli di architettura e ingegneria, e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

6. Servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzioni presso gli asili nido comunali a gestione diretta per i mesi di gennaio e febbraio 2022 – Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. e) del TUEL

7. Ordine del giorno: “Prepara la pace, azioni in merito alla crisi internazionale e cessazione del conflitto ai danni dell’Ucraina” presentata dai gruppi consiliari Sinistra Italiana, Per Sesto, Ecolò e Partito Democratico

8. Mozione avente ad oggetto: “Installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree sensibili del territorio sestese” presentata dal gruppo consiliare Lega

9. Mozione incidentale avente ad oggetto: “Installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree sensibili del territorio sestese” presentata dai gruppi consiliari Sinistra Italiana, Per Sesto, Ecolò e Partito Democratico

10. Mozione avente ad oggetto “Intitolazione di una via, piazza o giardino ai ‘Martiri delle Foibe’ all’interno del territorio comunale” presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia

11. Mozione avente ad oggetto “Attribuzione ad una via, piazza o giardino del Comune al Milite ignoto” presentato dal gruppo consiliare Lega

12. Mozione per “Ulteriori iniziative per l’eliminazione della violenza sulle donne” presentata dal gruppo consiliare Lega

13. Mozione incidentale “Per ulteriori iniziative per l’eliminazione della violenza sulle donne” presentata dai gruppi consiliari Per Sesto, Sinistra Italiana, Partito Democratico e Ecolò

14. Mozione avente ad oggetto “Implementazione ed efficientamento del sistema ciclabile per una diffusione della green mobility e una maggiore valorizzazione del territorio” presentata dai gruppi consiliari Ecolò e Per Sesto

15. Ordine del giorno sulla “Definizione del tracciato e del finanziamento del prolungamento della linea 2 per Sesto Fiorentino” presentato dal gruppo consiliare Partito Democratico

16. Interrogazione avente ad oggetto “Chiarimenti inerenti tassa sui rifiuti urbani (TARI), costi del servizio porta a porta e processo partecipativo per il nuovo Piano regionale dei rifiuti” presentata dal gruppo consiliare Italia Viva