Consiglio comunale a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per lunedì 20 giugno alle 15. La seduta potrà essere seguita in streaming collegandosi alla https://bit.ly/ConsiglioSesto.



Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 28.04.2022.

3. Bilancio di previsione 2022-2024: Variazioni di competenza e di cassa – Applicazione delle quote vincolate e destinate dell’avanzo di amministrazione 2021 – Variazione al programma triennale delle opere 2022-2024 e relativo elenco annuale – Adeguamento del Dup 2022-2024.

4. Ordine del giorno sul “finanziamento del prolungamento della linea 2 per Sesto Fiorentino” presentato dal gruppo consiliare Partito Democratico.

5. Mozione avente ad oggetto “installazione pensilina per la fermata capolinea della linea del servizio pubblico n. 28” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico.

6. Mozione avente ad oggetto “salvaguardia Polo tecnologico e ferroviario dell’Osmannoro” presentata dal gruppo consiliare Italia Viva.

7. Mozione avente ad oggetto “una sede per La Racchetta” presentata dal gruppo consiliare Lega.

8. Mozione avente ad oggetto “favorire la nascita di un bio distretto sul territorio di Sesto Fiorentino” presentata dai gruppi consiliari Ecolò e Per Sesto.

9. Mozione avente ad oggetto “intitolazione di un luogo della città a David Maria Sassoli” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico.

10. Interrogazione avente ad oggetto “chiusura delle fontanelle presso le aree cani di Querceto e dell’Oliveta” presentata dal gruppo consiliare Sinistra Italiana.

11. Interrogazione avente ad oggetto “fondi del Ministero dell’Istruzione per gli asili nido e scuole dell’infanzia privati e paritari” presentata dal gruppo consiliare Lega.