Consiglio comunale a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per martedì 29 novembre alle 15.

Di seguito l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni.

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 29.09.2022.

3. Bilancio di previsione 2022-2024: variazioni di competenza e di cassa – Applicazione delle quote vincolate, accantonate e destinate dell’avanzo di amministrazione 2021

4. Adeguamento della disciplina Peep di cui ai commi 47, 48 e 49bis dell’art. 31 della legge 23 dicembre 1998 alle disposizioni introdotte con l’art. 10 quinquies della legge 20 maggio 2022, n. 51, di conversione del d.l. 21 marzo 2022, n. 21.

5. Art. 194 d.lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del giudice di pace di bolzano n. 237/2022 (rif. 34/21).

6. Art. 194 d.lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza della corte di cassazione n. 31083/2022 (rif. 23/14)

7. Convenzione tra Comune di Sesto Fiorentino e il Comune di Signa per l’esercizio in forma associata delle funzioni di segretario comunale: approvazione.

8. Concessione del servizio di gestione del sistema cimiteriale comunale e progettazione ed esecuzione di lavori complementari – Project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 – dichiarazione pubblico interesse.

9. Variante ai sensi dell’art. 112 l.r. n. 65/2014 al vigente piano attuativo denominato ex Cantiere comunale – Scheda i sub ambito b.

10. Ordine del giorno d’iniziativa della giunta comunale avente ad oggetto “Dibattito pubblico ex art. 22 d. lgs. n. 50/2016 in merito alla nuova proposta di ampliamento dello scalo aeroportuale Amerigo Vespucci di Firenze presentata da Toscana Aeroporti s.p.a.”.

11. Mozione avente ad oggetto “Proposta di project review del piano di sviluppo aeroportuale, nuova pista Peretola” presentata dal gruppo consiliare Italia Viva.

12. Mozione avente ad oggetto “Studio di fattibilità per passaggio a sistema ibrido di raccolta rifiuti” presentata dal gruppo consiliare Lega.

13. Mozione avente ad oggetto “Installazione di colonnine per la manutenzione delle bici e ricarica delle ebike” presentata dai gruppi consiliari Sinistra italiana, Ecolò e Per Sesto.

14. Mozione avente ad oggetto “Provvedimenti da adottare per far fronte alle criticità della medicina territoriale, mmg e casa di comunità a Sesto Fiorentino” presentata dal gruppo consiliare Lega.

15. Ordine del giorno avente ad oggetto “Sostegno al trattato sulla proibizione delle armi nucleari Tpnw” presentato dai gruppi consiliari Per Sesto, Sinistra Italiana ed Ecolò.

16. Interrogazione avente ad oggetto “Strettoia via delle Botti, zona Querceto” presentata dal gruppo consiliare Italia Viva.

17. Interrogazione avente ad oggetto “cosa fare con la segnaletica del Comune di Sesto Fiorentino in molte strade inappropriata, inadeguata, difficilmente rispettata?” presentata dal gruppo consiliare Lega.

18. Interrogazione avente ad oggetto “la situazione critica alla Rsa Villa Solaria e dei centri diurni Luigi Amaducci e Sereni insieme” presentata dal gruppo consiliare Lega.

19. Interrogazione sul “mercato alimentare abusivo in via Ponte a Giogoli e in via Giuseppe Di Vittorio (zona Osmannoro)” presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia.