Consiglio comunale a Sesto Fiorentino il 28 novembre

SESTO FIORENTINO -Si riunisce martedì 28 novembre alle 15 il Consiglio comunale.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Bilancio di previsione 2023-2025. Variazioni ai sensi dell’art. 175 Tuel. Applicazione dell’avanzo di amministrazione. Variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025. Approvazione.

3. Costituzione comunità energetica rinnovabile “Energetica”: approvazione bozza di statuto e regolamento della comunità energetica di Sesto Fiorentino.

4. Integrazione al contratto di servizio 2022-2026 attività a progetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” misura 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu Cup B91F22003700006.

5. Mozione avente ad oggetto “Necessaria istituzione di un Cpr in Toscana”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

6. Mozione avente ad oggetto “Creazione rete servizi per le famiglie”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

7. Ordine del giorno avente ad oggetto “Promozione della donazione del sangue”, presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Ecolò, Sinistra Italiana, Per Sesto, Fratelli d’Italia e Italia Viva.

8. Mozione avente ad oggetto “Azioni per la prevenzione dai rischi di alluvione”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

9. Ordine del giorno avente ad oggetto “A sostegno dei 62 comuni toscani colpiti da eventi connessi al cambiamento climatico il 2 novembre 2023”, presentato dai gruppi consiliari Per Sesto, Partito Democratico, Sinistra Italiana ed Ecolò.

10. Ordine del giorno avente ad oggetto “Necessario investimento sul contributo affitti da parte del gioverno nazionale”, presentato dai gruppi consiliari Sinistra Italiana, Ecolò, Partito Democratico e Per Sesto.

11. Interrogazione avente ad oggetto “quali agevolazioni economiche sono previste per la pratica sportiva delle famiglie del Comune di Sesto Fiorentino?”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

12. Interrogazione avente ad oggetto “preoccupazione per prodotti utilizzati durante i lavori alla facciata della scuola elementare Edmondo De Amicis”, presentata dal gruppo consiliare Lega.