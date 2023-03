Consiglio comunale a Sesto Fiorentino: l’ordine del giorno

SESTO FIORENTINO – Il consiglierò comunale di Sesto Fiorentino è convocato per martedì 7 marzo alle 15. La seduta potrà essere seguita in streaming collegandosi alla pagina https://bit.ly/ConsiglioSesto.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Regolamento di contabilità. Approvazione.

3. Ordine del giorno avente ad oggetto “Condanna delle violenze perpetrate a danno degli studenti del liceo Michelangiolo, degli insulti alla memoria dei martiri delle foibe e degli esuli italiani, e delle minacce al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni”, presentato dal gruppo consiliare Lega.

4. Ordine del giorno avente ad oggetto “Condanna aggressione squadrista, di stampo fascista, perpetrata ai danni di alcuni studenti del liceo Michelangiolo di Firenze, solidarietà e vicinanza al mondo della scuola che si è apertamente espresso in contrasto ai fatti avvenuti in via della Colonna e richiesta chiusura immediata movimenti e gruppi che si richiamano nella teoria e nella prassi al Fascismo”presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Per Sesto, Ecolò e Sinistra Italiana.

5. Mozione avente ad oggetto “Episodi di violenza avvenuti davanti ad alcune scuole di Firenze”, presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia.

6. Ordine del giorno avente ad oggetto “Sostegno al trattato sulla proibizione delle armi nucleari Tpnw” presentato dai gruppi consiliari Per Sesto, Sinistra Italiana ed Ecolò.

7. Ordine del giorno avente ad oggetto “Scudo verde”, presentato dal gruppo consiliare Lega.

8. Mozione avente ad oggetto “Dichiarazioni ambasciatore per i Mondiali di calcio Qatar e successivi sviluppi della vicenda mondiali di calcio”, presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico.

9. Ordine del giorno avente ad oggetto “Condanna delle possibili influenze estere illecite sul funzionamento del Parlamento europeo”, presentato dai gruppi consiliari Sinistra Italiana, Per Sesto ed Ecolò.

10. Ordine del giorno avente ad oggetto “migliorare la situazione agibilità di palestra e aule per l’incolumità degli studenti dell’I.I.S.S. “Piero Calamandrei” di via di Vittorio e di via Milazzo in Sesto Fiorentino”, presentato dal gruppo consiliare Lega.

11. Interrogazione a risposta orale avente ad oggetto “Struttura sportiva presso l’area Giardino 2 agosto”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

12. Interrogazione a risposta orale avente ad oggetto “Stato del cantiere ex Polisportiva Sestese La lucciola”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

13. Interrogazione a risposta orale avente ad oggetto “come risolvere le criticità di via Scarpettini e dell’area di Querceto di sicurezza?”, presentata dal gruppo consiliare Lega.