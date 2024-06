Consiglio comunale a Sesto Fiorentino martedì 18 giugno

SESTO FIORENTINO – Si riunisce il 18 giugno alle 15 nella sala consiliare il Consiglio comunale. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming dalla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/consiglio-comunale.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 30.01.2024.

3. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 27.02.2024.

4. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 26.03.2024.

5. Concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel Comune di Sesto Fiorentino. Affidamento in-house a Consiag Servizi Comuni srl per la durata di 48 mesi.

6. Mozione avente ad oggetto “Riqualificazione del giardino pubblico tra via Moravia e via dell’Osmannoro”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

7. Ordine del giorno avente ad oggetto “Necessità di discussione ed approvazione di una legge sulla legalizzazione della cannabis”, presentato dai gruppi consiliari Sinistra Italiana, Ecolò e Partito Democratico.

8. Ordine del giorno avente ad oggetto “Identificazione del personale delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico”, presentato dai gruppi consiliari Sinistra Italiana, Partito Democratico, Per Sesto ed Ecolò.

9. Mozione avente ad oggetto “lavori urgenti alla scuola primaria Villa San Lorenzo e progettazione ampliamento della stessa”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

10. Ordine del giorno avente ad oggetto “Cancellazione del piano governativo di tagli alle risorse comunali”, presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Per Sesto, Ecolò, Sinistra Italiana e Italia Viva.

11. Interrogazione avente ad oggetto “Firma del protocollo di intesa su ex Caserma Donati, sviluppi”, presentata dal gruppo consiliare Italia Viva.

12. Interrogazione avente ad oggetto “Centro di accoglienza per richiedenti asilo sito in via Giovanni Fattori”, presentata dal gruppo consiliare Lega.