Consiglio comunale dei ragazzi a Lastra a Signa, incontro del sindaco e della giunta con gli studenti

LASTRA A SIGNA – Il sindaco Angela Bagni e la giunta comunale hanno incontrato ieri presso la scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci i componenti del consiglio comunale dei ragazzi, il progetto di educazione civica e cittadinanza attiva promosso dall’Istituto comprensivo in collaborazione con il Comune che coinvolge gli studenti della scuola. Occasione dell’incontro è stata la presentazione delle proposte degli studenti per l’Antico Spedale di Sant’Antonio, per il quale il Comune ha in programma un progetto di restauro e valorizzazione. In particolare i ragazzi hanno suggerito all’amministrazione comunale di poter realizzare all’interno dell’edificio un punto book sharing per la condivisione di libri e sperimentare così nuove letture, corsi di cucina, cucito, lingue, musica, ceramica, un centro accoglienza per stranieri, sala giochi per creare un luogo d’incontro e di divertimento e infine un’area relax per rilassarsi e conversare. Dopo l’illustrazione è intervenuto il sindaco Angela Bagni ringraziandoli “per le proposte (alcune già presenti nel progetto dell’amministrazione comunale) che la giunta cercherà di tenere in considerazione per valorizzare gli spazi”.

il progetto del consiglio comunale dei ragazzi nasce infatti nel 2010 con lo scopo di avvicinare gli alunni alle istituzioni e alla gestione della propria città e così sentirsi partecipi alle problematiche e istanze della comunità. Durante l’anno scolastico i rappresentanti degli studenti si riuniscono in commissioni tematiche dove vengono discussi argomenti inerenti l’ambiente, la viabilità, il sociale, la casa, la cultura e successivamente elaborano delle proposte da portare all’attenzione dell’amministrazione comunale. I componenti del consiglio attualmente in carica sono Abazi Elton, Baccelli Nadia, Bagni Leonardo, Ballerini Lanciotto, Ceccarelli Ester (presidente del consiglio comunale), Ceroni Zoe, Corsi Riccardo (sindaco), Dervishi Geraldo, Eleonori Sofia, Francioni Roberto, Gori Vittoria, Lazar Alessia, Migliaro Manuel, Migliaro Noemi, Morali Marco, Pallante Olivia, Parretti Yuri, Pirretti Giulio, Receu Giulia Cristina e Spaghetti Sofia.