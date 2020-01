Consiglio comunale di Calenzano

CALENZANO – Si terrà lunedì 3 febbraio alle 15 la seduta del consiglio comunale nella sala del Municipio. All’ordine del giorno: Comunicazioni e proposte.

Approvazione verbale seduta precedente del 23 dicembre 2019.

Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano – Per La Mia Città con oggetto: “Cancellazione dei Decreti Sicurezza”.

Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Partito Democratico e Calenzano Futura con oggetto: “Richiesta di abrogazione del D.L. 113/2018 – A.C. 1346 Decreto – Legge immigrazione e sicurezza pubblica”.

Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lega Salvini per Calenzano con oggetto: “Intitolazione di una via/piazza/giardino o locale istituzionale a Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile”.

Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano – Per La Mia Città con oggetto: “Fermare la spirale di guerra in Medio Oriente e nel Mediterraneo”.

Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lega Salvini per Calenzano con oggetto: “Decreto crescita D.L. 34/19, fondi del Ministero dell’Interno per sostenere l’economia locale”.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico e Calenzano Futura con oggetto: “Una Calenzano alla portata di tutti”.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini per Calenzano con oggetto: Misure di sostegno alla famiglia, progetto “Benvenuti tra noi”.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano – Per La Mia Città “per chiedere una verifica sui lavori connessi alla Terza Corsia autostradale sul nostro territorio e una accelerazione dei tempi di completamento delle opere di compensazione”.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico e Calenzano Futura con oggetto: “Richiesta di intervento per furti di gasolio sul territorio di Calenzano”.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto: “Scuola Don Milani, installazione montascale esterno per disabili”.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto: “Approfondimento in merito al progetto di videosorveglianza sul territorio comunale”.

Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano – Per La Mia Città con oggetto: “Centro Giovani: a che punto è il progetto per una nuova gestione e quando si prevede di attivarlo”.

Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano – Per La Mia Città con oggetto: “Disagi e pericoli per il traffico in via Baldanzese e in via Gelsi causate dalle attività di carico e scarico dei magazzini Amazon”.

Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano – Per La Mia Città con oggetto: “Vertenza ex Mercatone Uno: quali le risposte date ai lavoratori”.

