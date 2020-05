Consiglio comunale di Calenzano

CALENZANO – Si terrà lunedì 25 maggio 2020 alle ore 15 il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in prima convocazione, effettuerà la seduta nell’apposita sala del Municipio a porte chiuse con possibilità di partecipare in modalità videoconferenza. Ecco l’ordine del giorno:1. Comunicazioni e proposte.2. Approvazione verbale seduta precedente 30 aprile 2020.3. Ordine del giorno […]

CALENZANO – Si terrà lunedì 25 maggio 2020 alle ore 15 il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in prima convocazione, effettuerà la seduta nell’apposita sala del Municipio a porte chiuse con possibilità di partecipare in modalità videoconferenza.

Ecco l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni e proposte.

2. Approvazione verbale seduta precedente 30 aprile 2020.

3. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Partito Democratico e Calenzano Futura in sostegno e

tutela dei diritti dei bambini e delle famiglie, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e

delle attività didattiche nelle scuole.

4. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto: “Progetto commercio”per

rendere “smart” le attività di vicinato ed avvio di una campagna di sensibilizzazione #iocomproaCalenzano.

5. Mozione presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano – Per La Mia Città per sollecitare l’offerta di

servizi di trasporto pubblico locale adeguati, per la conferma e l’estensione dell’abbonamento unico

metropolitano.

6. Mozione presentata dal consigliere comunale Americo D’Elia con oggetto: Richiesta di spazi pubblici

contingentati e Giochi inclusivi.

7. Mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico e Calenzano Futura per chiedere di dedicare la

sala consiliare a Leonilde Iotti.

8. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano su adeguamento degli impianti semaforici

esistenti con sistema di avviso acustico per non vedenti.

9. Mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico con oggetto: “Il ciclo non è un lusso”.

10. Interpellanza presentata dal consigliere comunale Americo D’Elia sulla situazione della qualità dell’aria in

zona Settimello.

11. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano su manutenzione sottopasso autostrada.

12. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto: Risultati gestione

associata ufficio “Progettazione Europea e Fundraising”.

13. Interrogazioni.