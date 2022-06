Consiglio comunale di Calenzano

CALENZANO – Giovedì 30 giugno alle ore 21 si riunisce il Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, nell’apposita sala del Municipio. Le sedute del Consiglio comunale vengono riaperte al pubblico, dopo due anni di chiusura a causa delle norme anti-contagio. Si potrà dunque seguire la seduta in presenza, nella sala Nilde Iotti in piazza […]

CALENZANO – Giovedì 30 giugno alle ore 21 si riunisce il Consiglio comunale, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, nell’apposita sala del Municipio. Le sedute del Consiglio comunale vengono riaperte al pubblico, dopo due anni di chiusura a causa delle norme anti-contagio. Si potrà dunque seguire la seduta in presenza, nella sala Nilde Iotti in piazza Vittorio Veneto n. 12. Sarà sempre possibile seguire la seduta in diretta on line, sul canale Youtube https://www.youtube.com/user/ComuneDiCalenzano

All’ordine del giorno

Comunicazioni e proposte.

Approvazione verbale seduta consiliare del 12 maggio 2022.

Società partecipata Qualità & Servizi S.p.A.. Modifica patti parasociali. Approvazione.

Convenzione per la costituzione del L.O.D.E.. Fiorentino (livello ottimale di esercizio dell’edilizia residenziale pubblica). Modifiche.

Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024.

Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, della nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano in merito ai numerosi licenziamenti collettivi determinati da dismissioni, chiusure e fallimenti di molte aziende toscane.

Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto: “Installazione telecamere zona Parco Travalle”.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto: “Servizio emergenza territoriale 118, aggiornamenti”.

Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Calenzano con oggetto: “Realizzazione nuova scuola per l’infanzia in località Dietro Poggio. Aggiornamento lavori”.

Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano-Per La Mia Città sullo stato di avanzamento dei lavori per la nuova piscina comunale.

Interrogazione a risposta orale presentata dal gruppo consiliare Sinistra Per Calenzano-Per La Mia Città sullo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza del muro di via Dietro Poggio.

Interrogazioni.