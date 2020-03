Consiglio comunale di Calenzano: a porte chiuse con possibilità di videoconferenza

CALENZANO – Lunedì 30 marzo alle 15 il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in prima convocazione, effettuerà la seduta nell’apposita sala del municipio a porte chiuse con possibilità di partecipare in modalità videoconferenza, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni e proposte.

2. Approvazione verbale seduta precedente 3 febbraio 2020.

3. Variante al Progetto Unitario Convenzionato 14D in località La Fogliaia. Approvazione.

4. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000. Approvazione.

5. Addizionale Comunale I.R.Pe.F. 2020. Conferma parametri impositivi dell’anno precedente.

6. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022.

7. Interrogazioni.