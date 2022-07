Consiglio Comunale di Sesto con i bambini Saharawi

SESTO FIORENTINO – Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per giovedì 28 luglio alle ore 14,30. La seduta potrà essere seguita in streaming collegandosi alla pagina https://bit.ly/ConsiglioSesto. I lavori si apriranno con la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini della Repubblica Araba Saharawi Democratica ospiti in Italia della rete associativa solidale […]

SESTO FIORENTINO – Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per giovedì 28 luglio alle ore 14,30.

La seduta potrà essere seguita in streaming collegandosi alla pagina https://bit.ly/ConsiglioSesto.

I lavori si apriranno con la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini della Repubblica Araba Saharawi Democratica ospiti in Italia della rete associativa solidale con il Popolo Saharawi.Successivamente sarà discusso il seguente l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni. 2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 30.05.2022. 3. Variante puntuale al vigente Regolamento urbanistico ai sensi dell’art. 252 ter l.r. n. 65/2014 scheda norma “IV Osmannoro sud” – Adozione. 4. Art. 194 d.lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive del giudice a seguito di opposizione a sanzione amministrativa. 5. Art. 194 d.lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tar Toscana n. 748/2022 (rif. 1/22). 6. Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022-2024 ex art. 175 e 193 del Tuel. Aggiornamento del Dup 2022-2024. Approvazione. 7. Mozione avente ad oggetto “Intitolazione di un luogo della città a David Maria Sassoli” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico. 8. Mozione avente ad oggetto “Un aiuto concreto alle famiglie sui prodotti per la prima infanzia” presentata dal gruppo consiliare Lega. 9. Mozione su “maggiore diffusione installazione defibrillatori” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico. 10. Mozione avente ad oggetto “Salvaguardia patrimonio ambientale e naturalistico dell’area Ginori” presentata dal gruppo consiliare Italia Viva. 11. Ordine del giorno avente ad oggetto “Istituire una giornata nazionale per la mobilitazione contro i cambiamenti climatici antropogenici e in ricordo delle vittime causate” presentato dal gruppo consiliare Ecolò. 12. Interrogazione avente ad oggetto “Criticità medicina territoriale, Mmg e casa di comunità a Sesto Fiorentino” presentata dal gruppo consiliare Lega. 13. Interrogazione avente ad oggetto “siccità e criticità della rete idrica sul territorio comunale” presentata dal gruppo consiliare lega. 14. Interrogazione avente ad oggetto “Richiesta di aggiornamento progetti utili per la collettività (Puc) di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2019 sul territorio comunale” presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia. 15. Interrogazione avente ad oggetto “Vigili di prossimità e videosorveglianza per contrastare l’aumento della criminalità nel comune di Sesto Fiorentino” presentata dal gruppo consiliare Lega. 16. Interrogazione avente ad oggetto “Viabilita’ quartiere di Quinto” presentata dal gruppo consiliare Per Sesto.