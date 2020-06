SESTO FIORENTINO – Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per giovedì 25 giugno 2020 alle 15 in videoconferenza.La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.Di seguito l’ordine del giorno. 1. Comunicazioni. 2. Art. 194 D.Lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza […]

SESTO FIORENTINO – Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per giovedì 25 giugno 2020 alle 15 in videoconferenza.

La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Art. 194 D.Lgs. 267/2000 – Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere n. 2854/2020 (rif. 46/19).

3. Bilancio di previsione 2020-2022. Variazioni di competenza e variazioni di cassa – Approvazione. Variazione n. 2020/24.

4. Regolamento per la disciplina delle installazioni dehors, su area pubblica o area privata ad uso pubblico, annessi ad esercizi di somministrazione alimenti e bevande, esercizi di commercio alimentari o artigiani alimentari – Modifica.

5. Gestione del servizio idrico integrato. Patto parasociale fra soci pubblici di Publiacqua Spa per la gestione dei rapporti con il socio privato.

6. Indirizzi al sindaco sulla proposta di distribuzione di riserve di capitale disponibili della società controllata “Azienda Farmacie e Servizi Spa”.

7. Mozione avente ad oggetto “Progettualità e partecipazione al bando regionale Toscana carbon neutral” presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico e Insieme Cambiamo Sesto – Per Sesto Bene Comune.

8. Mozione incidentale avente ad oggetto “Progettualità e partecipazione al bando regionale Toscana carbon neutral” presentata dal gruppo consiliare Per Sesto.

9. Mozione avente ad oggetto “Emergenza Covid-19 – Sostegno ad attività economiche, lavoratori e famiglie” presentata dai gruppi consiliari Sinistra Italiana e Per Sesto.

10. Mozione avente ad oggetto “Adesione al manifesto della comunicazione non ostile” presentata dal gruppo consiliari Forza Italia.

11. Interrogazione avente ad oggetto “Problema presenza guano piccioni al Cimitero Maggiore di Sesto Fiorentino presentata dal gruppo consiliare Forza Italia.

12. Interrogazione avente ad oggetto “Programmazione ‘Sesto d’estate’ edizione 2020” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico.