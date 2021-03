SESTO FIORENTINO – Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per martedì 30 marzo 2021 alle 15 in videoconferenza. La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.Ordine del giorno 1. Comunicazioni. 2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 27 gennaio 20213. Art. 194 D.Lgs. […]

SESTO FIORENTINO – Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per martedì 30 marzo 2021 alle 15 in videoconferenza. La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.

Ordine del giorno

1. Comunicazioni.

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 27 gennaio 20213. Art. 194 D.Lgs. 267/2000

3. Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive del giudice a seguito di opposizione a sanzione amministrativa.

4. Regolamento per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica.

5. Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: approvazione del regolamento.

6. Canoni di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate: approvazione regolamento.

7. Affidamento in house a Consiag Servizi Comuni srl dei servizi di “Noleggio full service di sistemi digitali per rilievo infrazioni stradali e gestione e manutenzione degli apparati di videosorveglianza” per la durata di sette anni.

8. Mozione avente ad oggetto “Proposta di incremento del numero dei medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS) per carenza di sanitari in alcune zone di Sesto.

9. Mozione avente ad oggetto “Richiesta di sospensione dei c.d. licenzia obbligatoria nella campagna vaccinale Covid-19” presentata dal gruppo consiliare Sinistra Italiana.

10. Mozione avente ad oggetto “Patto sestese per l’economia circolare” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico.

11. Ordine del giorno avente ad oggetto “Sostegno all’approvazione della proposta di legge misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere e sulla disabilità” presentato dal gruppo consiliare Sinistra Italiana.

12. Interrogazione avente ad oggetto “Installazione nuovi fontanelli per l’acqua pubblica” presentata dal gruppo consiliare Sinistra Italiana.