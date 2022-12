Consiglio comunale di Sesto Fiorentino: l’ordine del giorno

SESTO FIORENTINO – Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per mercoledì 28 dicembre alle 9. La seduta potrà essere seguita in streaming collegandosi alla pagina https://bit.ly/ConsiglioSesto.



Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 03.11.2022.

3. Indirizzi in materia di spese di funzionamento ai sensi dell’art. 19 c.5 del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (T.u.s.p.) e ss.mm. e ii. – Approvazione.

4. Riordino delle partecipazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm. e ii. (T.u.s.p.). relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 123 del 28.12.2021 (art. 20, c. 4, t.u.s.p.) razionalizzazione periodica (art. 20, cc. 1 e 2 t.u.s.p.).

5. Proposta di modifica dello statuto di Qualità e Servizi s.p.a.. Integrazione disciplinante la qualifica di società benefit (artt. 2 e 2 bis) e adeguamenti relativi al funzionamento della società preposta al controllo legale dei conti (art. 26) – Approvazione.

6. Regolamento per la disciplina della videosorveglianza – Approvazione.

7. Approvazione del “Disciplinare per la consultazione del materiale documentario conservato dell’archivio storico e di deposito del comune di Sesto Fiorentino”.

8. Canone unico patrimoniale (Cup) e Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Esternalizzazione della riscossione ai sensi del comma 846 della legge n. 160/2019.

9. Mozione avente ad oggetto “Studio di fattibilità per passaggio a sistema ibrido di raccolta rifiuti” presentata dal gruppo consiliare Lega.

10. Mozione avente ad oggetto “Installazione di colonnine per la manutenzione delle bici e ricarica delle ebike” presentata dai gruppi consiliari Sinistra Italiana, Ecolò e Per Sesto.

11. Mozione avente ad oggetto “Provvedimenti da adottare per far fronte alle criticità della medicina territoriale, Mmg e Casa di Comunità a Sesto Fiorentino” presentata dal gruppo consiliare Lega.

12. Ordine del giorno avente ad oggetto “Sostegno al trattato sulla proibizione delle armi nucleari Tpnw” presentato dai gruppi consiliari Per Sesto, Sunistra Italiana ed Ecolò.

13. Ordine del giorno “teso a chiedere al governo e al parlamento l’immediato ripristino del fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane nella legge di bilancio 2023” presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Per Sesto, Ecolò e Sinistra Italiana.

14. Ordine del giorno su “Scudo verde” presentato dal gruppo consiliare Lega.

15. Mozione avente ad oggetto “dichiarazioni ambasciatore per i mondiali di calcio Qatar e successivi sviluppi della vicenda mondiali di calcio” presentata dal gruppo consiliare Partito Democratico.

16. Ordine del giorno avente ad oggetto “condanna delle possibili influenze estere illecite sul funzionamento del Parlamento Europeo” presentato dai gruppi consiliari Sinistra italiana, Per sesto ed Ecolò.

17. Interrogazione avente ad oggetto “Stato lavori ‘Nuova Lucciola’” presentata dal gruppo consiliare Sinistra Italiana.

18. Interrogazione avente ad oggetto “sicurezza stradale e codice della strada: quali azioni sono da intraprendere per contrastare la pericolosità di alcuni incroci stradali ed il manto stradale dissestato di alcune strade del comune di Sesto Fiorentino?” presentata dal gruppo consiliare Lega.