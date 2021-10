Consiglio comunale: ecco i nomi degli eletti

SESTO FIORENTINO – I consiglieri comunali eletti sono: per la maggioranza gruppo Partito Democratico Giacomo Trallori (capogruppo), Michele Adamo, Marco Calzolari, Antonio Bindi, Paquale Alessandro Iasiello, Stefano Cosi Stefano, Marisa Dalidi, Ilaria Armeni; gruppo PerSesto Andrea Guarducci (capogruppo), Aurelio Stera, Claudio Cozzi Fucile, Serena Sassolini, Fiorella Bendoni, Bruno Pradal, Silvia Bicchi; Sinistra Italiana Irene Falchini (capogruppo), Diana Kapo, Fabio Nannini; Ecolò Stefano Martella (capogruppo).

Per la minoranza: Lega Daniele Brunori (capogruppo), Roberto Abate, Maurizio Vitrano; per Fratelli d’Italia Stefano (capogruppo); per Italia Viva Gabriele Toccafondi (capogruppo).

Eleganti senza mai eccedere, i consiglieri che ieri sera hanno preso parte al primo consiglio comunale, hanno scelto per il loro abbigliamento la giacca. In sette consiglieri hanno deciso per uno stile classico con la cravatta, gli altri consiglieri uomini hanno preferito uno stile più casual giacca senza cravatta oppure un girocollo. Tra i colori delle cravatte la scelta è caduta sul blu, con disegni, con righe (capogruppo Brunori), altri hanno scelto un celeste lucido, un grigio. Il sindaco Lorenzo Falchi, invece, ha scelto per il giuramento ha indossato giacca scura e cravatta rossa su camicia bianca. Molto eleganti anche le consigliere alcune delle quali hanno optato per la giacca.