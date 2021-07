Consiglio comunale: i ringraziamenti del sindaco Falchi e l’addio, momentaneo, alla politica di Tauriello di FI

SESTO FIORENTINO – Ultimo consiglio comunale di questo mandato amministrativo. La seduta consiliare si è tenuta oggi in streaming a causa delle normative anticovid. E’ stato il sindaco Lorenzo Falchi ad aprire le comunicazioni ringraziando tutti dai consiglieri agli assessori al presidente del consiglio comunale e, ha detto “e tutti coloro che in questi cinque […]

SESTO FIORENTINO – Ultimo consiglio comunale di questo mandato amministrativo. La seduta consiliare si è tenuta oggi in streaming a causa delle normative anticovid. E’ stato il sindaco Lorenzo Falchi ad aprire le comunicazioni ringraziando tutti dai consiglieri agli assessori al presidente del consiglio comunale e, ha detto “e tutti coloro che in questi cinque anni più di cinque anni hanno tenuto viva questa esperienza. Avrei voluto farlo di persona ma per ora non è possibile, ringraziamento non retorico e non formale: ognuno ha rappresentato i cittadini e ciascuno ha portato le proprie opinioni”.

Il sindaco ha poi ringraziato “tutti coloro che hanno tenuto vivo questo dibattito al di laà della collocazione politica” e i dipendenti del Comune. Ai ringraziamenti del sindaco Falchi si sono aggiunti quelli dei rappresentanti di ogni gruppo politico da Maurizio Quercioli che ricordato la differenza dei consigli comunai precedenti rispetto a quelli attuali “con poco dibattito”, alla consigliera del M5S Flora Russo, al capogruppo di PD Lorenzo Zambini, ai capigruppo di Sinistra Italiana Jacopo Madau e di Per Sesto Andrea Guarducci fino a Maria Turiello di Forza Italia che ha annunciato di lasciare la politica “per un pò di tempo – ha detto – per motivi personali e lavorativi perchè non posso dedicare il tempo che vorrei. Rimango con il cuore legata a Forza Italia”. E.A.