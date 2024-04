Consiglio comunale il 30 aprile a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Si riunisce martedì 30 aprile alle 15 il consiglio comunale. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming dalla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/consiglio-comunale.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni.

2. Surroga dei consiglieri comunali dimissionari ex art. 38 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

3. Nomina componenti della 2^, della 4^ e della “Commissione di controllo e garanzia, per le competenze di cui all’art. 36 del regolamento del consiglio comunale”. Surroga dei consiglieri dimissionari.

4. Approvazione delle modifiche allo statuto dell’associazione Aicc (Associazione Italiana Città della Ceramica) e atti conseguenti.

5. Approvazione del rendiconto della gestione 2023.

6. Regolamento delle entrate – Variazioni a seguito di recepimento delle modifiche introdotte alla l. 212/2000 “Statuto del contribuente” dal d.lgs. 219 del 30/12/2023 in attuazione dei principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente e l’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio stabiliti nella l. 111/2023 “Delega al governo per la riforma fiscale”.

7. Regolamento in materia di accertamento con adesione – Adeguamento normativo alle modifiche introdotte al d.lgs. 218 del 19/06/1997 “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale” dal d.lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 in attuazione dei principi e criteri direttivi stabiliti in materia di procedimento accertativo e accertamento con adesione stabiliti nella l. 111/2023 “Delega al governo per la riforma fiscale”.

8. Tassa sui rifiuti (Tari): presa d’atto del Pef, determinazione della tariffa Tari di riferimento ed approvazione delle tariffe puntuali Tari per l’anno 2024.

9. Ordine del giorno avente ad oggetto “Identificazione del personale delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico”, presentato dai gruppi consiliari Sinistra Italiana, Partito Democratico, Per Sesto ed Ecolò.

10. Mozione avente ad oggetto “Riqualificazione del giardino pubblico tra via Moravia e via dell’Osmannoro”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

11. Mozione avente ad oggetto “Ricollocazione di un busto di Carlo Ginori nell’omonima piazza”, presentata dal gruppo consiliare Lega.

12. Ordine del giorno avente ad oggetto “Necessità di discussione ed approvazione di una legge sulla legalizzazione della cannabis”, presentato dai gruppi consiliari Sinistra Italiana, Ecolò e Partito Democratico.

13. Ordine del giorno avente ad oggetto “Una legge regionale per una fabbrica pubblica e socialmente integrata – ex Gkn”, presentato dai gruppi consiliari Sinistra Italiana ed Ecolò.

14. Interrogazione avente ad oggetto “In merito ai lavori di ripristino delle attrezzature ludiche presso i giardini delle scuole di infanzia Gandhi e Lorenzini”, presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia.