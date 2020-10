Consiglio comunale in videoconferenza venerdì 30 ottobre

SESTO FIORENTINO – Si terrà venerdì’ 30 ottobre alle 15 in videoconferenza la seduta del Consiglio comunale.

La seduta sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube del Comune di Sesto Fiorentino al link http://bit.ly/consigliosestofi.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 30.07.2020

3. Bilancio di previsione 2020-2022. Variazioni di competenza e variazioni di cassa – Applicazione di quota parte dell’avanzo d’amministrazione 2019 vincolato da trasferimenti – Variazione al programma triennale delle opere 2020/2022 –Approvazione – Variazione n. 2020/52

4. Autorizzazione all’acquisto di area necessaria per il completamento del percorso ciclo-pedonale Sesto Fiorentino – Campi Bisenzio dalla ditta Cerbai Immobiliare di Alessandro Cerbai & c. snc, con sede in Sesto Fiorentino

5. Emergenza Covid-19 – Differimento dei termini di versamento delle tre rate del canone di concessione suolo pubblico (COSAP) e dell’impianto elettrico per gli operatori su area pubblica ai sensi dell’art. 181 c.1-bis del D.L. 34/2020 così come modificato dalla l. 126/2020

6. Variante al vigente regolamento urbanistico ai sensi dell’art. 34 L.R. n. 65/2014 correlata al progetto definitivo della superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato – lotti 1 e 2, finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

7. Mozione avente ad oggetto “Ricicla la plastica” presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

8. Mozione avente ad oggetto “Interventi per una migliore vivibilità del parco dell’Oliveta” presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle, Insieme cambiamo Sesto-Per Sesto bene comune e Partito Democratico

9. Ordine del giorno avente ad oggetto “Sostegno all’approvazione della proposta di legge: misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere” presentato dal gruppo consiliare Sinistra Italiana

10. Interrogazione avente ad oggetto “Adozione di un sistema di videosorveglianza per la sicurezza in piazza de Amicis e Parcheggio del Centro” presentata dal gruppo consiliare Forza Italia