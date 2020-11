Consiglio comunale sul nuovo ponte sull’Arno, il presidente Montemurro risponde al consigliere Milanesi

LASTRA A SIGNA – “L’amministrazione comunale ha già pianificato il momento in cui sarà discusso l’ordine del giorno presentato dal consigliere Pietro Milanesi (Gruppo misto) e condiviso e firmato con gli altri consiglieri di minoranza, Ilaria Brandi e Paolo Giovannini (Forza Italia), Carla Porrari, Luciano Giusti e Cristiano Santoni (Lega): sarà infatti iscritto come primo punto nel programma dei lavori del prossimo consiglio comunale”. E’ quanto ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Nicola Montemurro (nella foto) a seguito di quanto dichiarato nei giorni scorsi dai consiglieri di minoranza che spiegano l’ordine del giorno, presentato lo scorso 22 ottobre, dove si richiede un consiglio comunale per parlare del progetto del nuovo ponte sull’Arno. “Appena è pervenuto l’ordine del giorno in Comune, – ha aggiunto Montemurro – mi sono subito adoperato per informare tutto il consiglio, il sindaco e la giunta della richiesta, che successivamente è stata modificata (ovvero è stato stabilito un termine successivo di svolgimento della seduta per permettere ad un rappresentante della Regione Toscana di poter partecipare). Abbiamo quindi concordato di inserire l’ordine del giorno come primo punto di discussione del prossimo consiglio, tutto nell’ottica del confronto costruttivo che fino a oggi, a poco più di un anno dall’insediamento della nuova assemblea cittadina, c’è sempre stato”. “Ci tengo infatti a sottolineare – ha concluso – il buon lavoro portato avanti in questi mesi da tutto il consiglio, in un sereno clima di dialogo e collaborazione che ci ha consentito di svolgere, da giugno a dicembre 2019: 7 sedute del consiglio comunale con 70 atti complessivi, di cui 51 delibere e 19 fra interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e interpellanze. Nel 2020 si sono tenute 6 sedute di cui 3 in videoconferenza e, nonostante le difficoltà del momento, sono stati approvati un numero maggiore di atti rispetto allo stesso periodo del 2019”.