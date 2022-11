Consiglio comunale sulla vertenza Gkn: il ministro Urso non potrà essere presente

CAMPU BISENZIO – Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso non potrà essere presente il prossimo 21 novembre al consiglio comunale aperto sulla vicenda Gkn, oggi Qf, come da invito del sindaco di Firenze Dario Nardella. Lo scrive l’Ansa, che aggiunge: “Nello stesso giorno è prevista la riunione del Consiglio dei ministri sulla manovra di bilancio a cui seguirà l’apertura del vertice ministeriale Esa a Parigi di grande rilevanza per le prospettiva dell’industria dello spazio italiano nei prossimi anni”. Urso ha dato quindi mandato a Luca Annibaletti, coordinatore della struttura per le crisi d’impresa, di rappresentare il Ministero, anche “al fine di raccogliere tutte le istanze per poi sviluppare una politica comune secondo le rispettive competenze”. Il Mimit, come hanno dimostrato i recenti tavoli svolti su ex Ilva, Isab-Lukoil e Wartsila, intende in ogni dossier realizzare un confronto con parti sociali, produttive ed enti locali nella convinzione che questa sia la strada migliore per raggiungere l’obiettivo da tutti condiviso di garantire gli asset produttivi del paese, i livelli occupazionali e la coesione sociale”.