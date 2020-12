Consiglio della Città metropolitana: richiesto un finanziamento di 17 milioni per la nuova scuola di Campi

FIRENZE – Diciassette milioni per il nuovo istituto scolastico (come richiesta di finanziamento al Miur) che sarà realizzato a Campi Bisenzio, un finanziamento per il lotto A (385.160,82 euro) e per il lotto B (330.218,18 euro) della pista pedociclabile Signa-Montelupo, 8.468.933,84 euro per la superstrada ciclabile Firenze-Prato. Queste alcune principali voci del bilancio di previsione […]

FIRENZE – Diciassette milioni per il nuovo istituto scolastico (come richiesta di finanziamento al Miur) che sarà realizzato a Campi Bisenzio, un finanziamento per il lotto A (385.160,82 euro) e per il lotto B (330.218,18 euro) della pista pedociclabile Signa-Montelupo, 8.468.933,84 euro per la superstrada ciclabile Firenze-Prato. Queste alcune principali voci del bilancio di previsione 2021-2023 della Città metropolitana di Firenze approvato con i voti del Pd mentre hanno votato in modo contrario Centrodestra per il cambiamento e Territori beni comuni. Complessivamente si tratta di 101 milioni per le scuole, 60 milioni per viabilità e la pianificazione del territorio e 6,2 milioni per la gestione di beni immobili.

“Abbiamo attivato tutte le risorse possibili – ha spiegato il sindaco metropolitano Dario Nardella – nonostante le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria e il calo di entrate tributarie e il nuovo bilancio triennale prevede investimenti per complessivi milioni di euro. Si tratta di investimenti solidi, da ricondurre a una visione complessiva di fondo che è quella del piano strategico dell’ente. La Città Metropolitana è sempre più una realtà, un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile ed efficiente di tutto il territorio metropolitano”. “Approvare il bilancio durante l’emergenza Covid non era scontato – ha sottolineato Brenda Barnini – e per questo ringrazio tutti gli uffici della Città metropolitana, in particolare la Direzione risorse finanziarie, perché consegniamo un bilancio in equilibrio formale e sostanziale”.

Per quanto riguarda la nuova scuola che sarà realizzata a Campi, “davanti a noi – ha detto il sindaco Emiliano Fossi – abbiamo circa tre anni per far cambiare definitivamente pagina Campi Bisenzio. Con una “vocazione” all’investimento che si è vista raramente in questo territorio. E la nuova scuola superiore che abbiamo in mente, collegata al tessuto economico che caratterizza quest’area, va proprio in questa direzione”.