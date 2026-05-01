Consiglio. Momento di raccoglimento per le vittime dell’esplosione al deposito Eni

CAMPI BISENZIO – Buona la prima per la scuola di musica Blue Note di Campi. Una prima di qualità, visto che è stata al teatro Ariston di Sanremo dove si è svolto il festival della canzone italiana e dove si sono esibiti i ragazzi dell’Orchestra Blue Note, che hanno ottenuto la menzione speciale da parte […]
LASTRA A SIGNA – E’ aperta da questo pomeriggio la rampa di collegamento tra via di Sotto e via Ponte Nuovo, intervento che fa parte del progetto di viabilità alternativa alla Ss 67 via Livornese. La nuova strada è stata aperta in questa prima fase al traffico veicolare e tra breve tempo, anche a quello pedonale […]
PRATO – Torna anche nel mese di aprile “Estra Notizie”. Appuntamento che nell’occasione dà spazio ai significativi risultati ottenuti dal bilancio 2025, allo sviluppo di reti gas in nuovi Comuni della nostra regione e alla mobilità elettrica che continua a crescere sul territorio. E in più anche una storia di sport e inclusione dove il […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]