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Consiglio. Momento di raccoglimento per le vittime dell’esplosione al deposito Eni

CALENZANO – Un momento di raccoglimento e di omaggio a Davide Baronti, Franco Cirelli, Carmelo Corso, Vincenzo Martinelli e Gerardo Pepe, vittime dell’esplosione al deposito Eni del 2024. In occasione del 1° maggio, alle ore 9 il sindaco Giuseppe Carovani e l’assessore al Lavoro Marco Venturini porteranno dei fiori al monumento realizzato nel parco de […]

CALENZANO – Un momento di raccoglimento e di omaggio a Davide Baronti, Franco Cirelli, Carmelo Corso, Vincenzo Martinelli e Gerardo Pepe, vittime dell’esplosione al deposito Eni del 2024.

In occasione del 1° maggio, alle ore 9 il sindaco Giuseppe Carovani e l’assessore al Lavoro Marco Venturini porteranno dei fiori al monumento realizzato nel parco de La Fogliaia in occasione del primo anniversario della tragedia, il 9 dicembre scorso. Saranno presenti referenti dell’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro di Firenze) e dei sindacati. Sono stati invitati a partecipare i Consiglieri comunali di Calenzano.

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Autore Redazione Redazione