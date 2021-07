Consiglio: niente aumento della Tari 2021

SESTO FIORENTINO – Non aumenterà la Tari quest’anno, mentre sono confermate le agevolazioni previste per le categorie economiche maggiormente colpite dalla crisi. E’ quanto deciso dal Consiglio comunale che ha approvato nella seduta di ieri, mercoledì 30 giugno, le tariffe per l’anno in corso, prendendo atto del PEF presentato nell’ultima assemblea di ATO. Gli aumenti […]

Gli aumenti prospettati al costo del servizio in sede di ATO saranno assorbiti grazie al ricorso a risorse governative e comunali, portando la definizione della tariffa in linea con quella dell’anno scorso per famiglie e imprese. Per le realtà economiche maggiormente colpite dalla crisi, individuate attraverso codici utenza specifici, sono inoltre stati previsti sgravi fino al 60%. Confermate anche le agevolazioni per i nuclei familiari in condizioni economiche difficili.