Consiglio provinciale e maltempo: intervento di somma urgenza sulla SP10 “di Pietramarina”

PRATO – A seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato la Regione Toscana dal 12 al 15 marzo, il territorio provinciale ha riportato gravi danni, con allagamenti, accumulo di detriti lungo le strade e numerosi smottamenti e frane. In particolare, lungo la SP10 “di Pietramarina” nel Comune di Carmignano, in località Poggino (al km 2+700), si sono verificati significativi dissesti del corpo stradale, dove si è resa necessaria la chiusura della strada alla circolazione per consentire una prima messa in sicurezza e permettere ai tecnici di individuare le azioni da intraprendere per la sua sistemazione.

La Provincia di Prato ha subito reso necessaria la disposizione dell’immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza al fine di preservare la pubblica e privata incolumità, con successiva regolamentazione temporanea del traffico. Nell’ambito dell’ultima seduta del consiglio provinciale è stato riconosciuto e approvato il carattere di somma urgenza dell’intervento lungo la SP10, che collega il Comune di Carmignano con la Città Metropolitana di Firenze, in località Poggino. “Dopo le prime sistemazioni e la riapertura della strada a senso unico alternato, il riconoscimento di questo intervento, il cui valore stimato ammonta a circa 847.000 euro, permetterà di completare i lavori di risanamento e sistemazione della viabilità entro il prossimo autunno, – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai – le indagini tecniche in corso ci consentiranno di definire le modalità più idonee per garantire la miglior fruibilità possibile delle arterie che collegano la nostra provincia, tutelando la sicurezza e la continuità del traffico”.