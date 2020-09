Consiglio regionale: ecco come è formato (per il momento), 24 seggi alla maggioranza, 16 all’opposizione

FIRENZE – Passata la lunga due giorni di voto, ecco come è formato (provvisoriamente) il nuovo Consiglio regionale della Toscana. In attesa ovviamente che il neo presidente Eugenio Giani assegni le varie deleghe, che potrebbero interessare alcuni degli eletti facendo entrare in quel modo in consiglio qualcuno che invece per il momento è rimasto fuori. […]

FIRENZE – Passata la lunga due giorni di voto, ecco come è formato (provvisoriamente) il nuovo Consiglio regionale della Toscana. In attesa ovviamente che il neo presidente Eugenio Giani assegni le varie deleghe, che potrebbero interessare alcuni degli eletti facendo entrare in quel modo in consiglio qualcuno che invece per il momento è rimasto fuori. Per quanto riguarda i voti, la coalizione di centro-sinistra ha ottenuto 863.365 preferenze, pari al 48,62%; la coalizione di centro-destra, guidata da Susanna Ceccardi, 718.302 preferenze, pari invece al 40.45%. Staccatissima Irene Galletti (Movimento 5 Stelle) con 113.667 preferenze (6,4%) mentre Tommaso Fattori (Toscana a Sinistra) è il primo candidato presidente a “restare fuori dal podio” con 39.664 preferenze (2,23%).

Ventiquattro i seggi che vanno alla maggioranza, sedici all’opposizione, con il Partito Democratico che è la forza più rappresentata con 22 consiglieri; il gruppo della Lega guida l’opposizione con 8 consiglieri. Quattro i consiglieri per Fratelli d’Italia, due per il Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Questa la composizione (provvisoria) del nuovo Consiglio regionale:

Partito Democratico

Lucia De Robertis, Vincenzo Ceccarelli, Andrea Vannucci, Cristina Giachi, Iacopo Melio, Cristiano Benucci, Massimiliano Pescini, Enrico Sostegni, Monia Monni, Leonardo Marras, Francesco Gazzetti, Gianni Anselmi, Valentina Mercanti, Mario Puppa, Giacomo Bugliani, Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini, Marco Niccolai, Federica Fratoni, Ilaria Bugetti, Anna Paris e Simone Bezzini

Italia Viva

Stefania Saccardi e Stefano Scaramelli

Opposizione

Susanna Ceccardi, candidato presidente non eletto

Lega

Marco Casucci, Giovanni Galli, (conquista il seggio anche tramite il listino regionale, rimane in sospeso un seggio da assegnare), Elisa Tozzi, Marco Landi, Elisa Montemagni, Elena Meini e Luciana Bartolini

Fratelli d’Italia

Gabriele Veneri, Francesco Torselli, Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi

Forza Italia

Marco Stella

Movimento 5 Stelle

Irene Galletti, candidato presidente non eletto, e Silvia Noferi