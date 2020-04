Consiglio regionale, Giani: “Anticipare la riapertura degli esercizi rispetto alle date nazionali”

FIRENZE – “La Toscana ha bisogno di ripartire; i suoi esercizi, le sue imprese e attività devono poter riaprire, proseguendo nel controllo della pandemia nei nostri territori”. Il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, è tornato sul tema che oggi, mercoledì 29 aprile, dominerà l’apertura dei lavori d’aula, con il “particolare riferimento agli aspetti economici” in aggiornamento sull’emergenza Covid-19.

In primo piano, secondo Giani, c’è la capacità di reazione mostrata dalla cosiddetta ‘Toscana diffusa’ – “Borghi di 2.000 persone hanno reagito meglio e prima alla pandemia”; tanto da pensare all’opportunità di avviare “una Fase 2 della Toscana” con alcune anticipazioni rispetto al calendario nazionale, come per esempio per la riapertura “di esercizi al dettaglio, bar, ristoranti, alberghi, parrucchieri e attività di cura della persona” prima del 1 giugno.

“E’ evidente che la situazione di ciascuna regione richiede une gestione peculiare e specifica, il presidente del Consiglio regionale auspica infatti “un’autonomia di indicazione e indirizzo regionale sulla Fase 2”.