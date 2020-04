Consiglio regionale, Giani: “Funzioni religiose libere e in sicurezza”

FIRENZE – “La questione posta dalla Cei, in termini di libertà e diritto di culto, con possibilità di svolgere in sicurezza funzioni religiose, è questione che il Governo deve prendere in considerazione, avviando un proficuo dialogo per arrivare a una soluzione giusta e concordata”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, aggiungendo che “naturalmente analoga impostazione deve essere assunta con tutte le confessioni religiose presenti nella realtà del nostro paese”. “L’aspetto della dimensione religiosa e della spiritualità, che emergono con forza in momenti di difficoltà come questi, sono un diritto del cittadino che anche la Costituzione e lo Statuto regionale riconoscono; da qui una spinta al Governo per rivedere le disposizioni di eccessiva chiusura dei luoghi di culto” conclude Giani.