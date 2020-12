Consiglio regionale, Petrucci (FdI): “Un milione e mezzo a favore di cultura, Pro Loco e maestri di sci”

FIRENZE – “Un milione e mezzo di euro, che abbiamo ritagliato dall’avanzo di bilancio e dai costi della politica: non sarà la panacea di tutti i mali ma mi auguro che possa essere una boccata di ossigeno”: a parlare così il consigliere regionale Diego Petrucci (Fdi), Segretario dell’Ufficio di Presidenza, in relazione alla proposta presentata stamani in conferenza stampa”. La montagna sta soffrendo moltissimo la crisi economica conseguente alla pandemia ed uno degli interventi, 200.000 euro, è a sostegno dei 300 maestri di sci toscani che aspettavano le vacanze di Natale per poter lavorare e che quest’anno non potranno farlo”. “250.000 euro saranno destinati alle Pro Loco che con il loro prezioso lavoro tengono vivi tanti piccoli paesi, borghi e con essi le tradizioni toscane” sottolinea Petrucci. “Abbiamo pensato anche a dare un po’ di respiro al mondo della cultura e dello spettacolo, altro segmento particolarmente provato dall’emergenza. Al tal proposito, è stato stanziato un milione e 50.000 – conclude il consigliere di Fratelli d’Italia – non abbiamo voluto un ristoro a pioggia ma chiediamo, a chi riceverà questo contributo, una proposta culturale che metta in risalto l’identità e il folklore della Toscana”.