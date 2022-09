Consiglio regionale: scuole toscane, organico a livello prepandemico

FIRENZE – Con l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 si è riproposta la problematica della mancata copertura delle cattedre disponibili nella nostra Regione, ed i consiglieri del gruppo Lega, Marco Casucci e Luciana Bartolini, hanno interrogato il presidente e la giunta regionale “per sapere quale sia esattamente il numero delle cattedre scoperte in Toscana e quali iniziative abbiano adottato o intendano adottare presso l’Ufficio scolastico regionale, per ovviare a una criticità che penalizza tutti i nostri studenti, in particolare chi ha più bisogno di essere seguito e accompagnato”.

Con dati alla mano, l’assessore alla pubblica istruzione Alessandra Nardini – dopo aver premesso che tali informazioni sono nella esclusiva disponibilità del Ministero dell’Istruzione e, quindi, dell’Ufficio scolastico regionale, che ha provveduto a fornire tutta la documentazione – ha presentato la situazione nella nostra regione. Il 15 settembre la campanella è suonata per 458491 studenti nelle scuole statali, le nomine di ruolo sono state 3.600, le supplenze annuali 12.640, di cui il 61,4 per cento di insegnanti di sostegno. Le rinunce hanno portato a turni di nomina a tempo determinato. Al 23 settembre, le cattedre con insegnanti non di ruolo risultavano 246, con il Governo che non ha confermato l’organico dei docenti aggiuntivi, determinando di fatto un organico cristallizzato al periodo prepandemico. “Come Governo regionale continueremo a monitorare la situazione, interfacciandoci con l’Ufficio scolastico regionale e con i territori”, ha concluso Nardini. Luciana Bartolini, ringraziando l’assessore per i dati forniti e per l’impegno della giunta che continua attraverso la collaborazione con l’Ufficio scolastico, si è augurata che la situazione vada migliorando: “Spero che il prossimo anno non peggiori ancora”.