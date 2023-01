Consiglio regionale, trasporti: bocciata mozione della Lega sui disservizi dei trasporti su gomma

FIRENZE – Tante problematiche le avevamo registrate poco prima delle festività natalizie. Erano problematiche che in quel caso si trascinavano da tempo e che riguardavano in modo particolare Campi Bisenzio. Probabilmente la punta dell’iceberg, anche perché con il passare del tempo, da quello che ci risulta, i disservizi non sono diminuiti, non solo nel Comune […]

FIRENZE – Tante problematiche le avevamo registrate poco prima delle festività natalizie. Erano problematiche che in quel caso si trascinavano da tempo e che riguardavano in modo particolare Campi Bisenzio. Probabilmente la punta dell’iceberg, anche perché con il passare del tempo, da quello che ci risulta, i disservizi non sono diminuiti, non solo nel Comune della Piana, e oggi la questione del cosiddetto trasporto su gomma è approdata in Consiglio regionale grazie a una mozione della Lega. “Saltano sistematicamente le corse (per mancanza di personale, pare) al mattino – scriveva un genitore su Facebook – causando enormi problemi a studenti e famiglie. Una vergogna per una regione come la Toscana che ha sempre fatto vanto dei propri servizi pubblici”. E ancora, ma in questo caso riferito alla fascia oraria serale: “Indovina dalle 20 alle 21.25 che cosa è? Il fantastico servizio di AT-Bus che non c’è…”, scriveva un altro campigiano che invece usa i mezzi per spostarsi da casa al lavoro e viceversa.

Fatto sta che oggi il Consiglio regionale ha chiuso la seduta odierna con un lungo dibattito sui disservizi del Trasporto pubblico locale (Tpl), grazie a una mozione dei consiglieri della Lega Marco Landi e Massimiliano Riccardo Baldini. Come illustrato dal primo firmatario, l’atto impegna il presidente e la giunta regionale a valutare le penali sui disservizi e qualora queste superino il 10 per cento dell’importo contrattuale, a risolvere il contratto con Autolinee Toscane Spa; quindi “a informare tempestivamente il Consiglio regionale sulle azioni che si intendono intraprendere per garantire un consono servizio di trasporto pubblico locale ai cittadini toscani”. Nel corso del confronto, la consigliera Silvia Noferi (Movimento 5 stelle) si è soffermata sull’importanza della mozione e ha ringraziato i firmatari; Fausto Merlotti (Pd) aveva invece chiesto di rinviarla nella Commissione competente, ma Landi ha preferito dare la possibilità ai colleghi di esprimersi”.

E così è stato: Elisa Tozzi (Gruppo misto – Toscana domani), ringraziando il capo gruppo per tale scelta, ha annunciato il voto “convintamente” favorevole; Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia), dopo essere entrato nel merito di un tema che tocca i cittadini, ha invitato a una riflessione sui lavori, per evitare di trattare argomenti così importati a fine Aula; di argomento che necessita “maggiore approfondimento” ha parlato anche Diego Petrucci (Fratelli d’Italia). Vincenzo Ceccarelli (Pd) ha usato l’espressione “argomento stimolante” e ha ricordato i dati sul funzionamento del Tpl nelle varie città italiane; Francesco Torselli (capo gruppo Fratelli d’Italia), invece, partendo dall’intervista a Nicola Perini, presidente Cispel, si è soffermato sull’accusa – rivolta alla giunta regionale – di diverso comportamento tra vecchi gestori e Autolinee toscane. Questa la risposta dell’assessore Stefano Baccelli: “La Regione Toscana non tifava per i vecchi gestori, né tifa per Autolinee Toscane”.