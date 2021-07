Consiglio. Sacconi (Gruppo Misto): “Mettiamo un climate clock sul Municipio

SESTO FIORENTINO – Si chiama climate clock ed è un orologio per il conto alla rovesia del tempo per evitare il punto di non ritorno climatico. In consiglio comunale questo pomeriggio 30 luglio il gruppo misto di Antonio Sacconi ha presentato una mozione con la richiesta di collocare sulla facciata del Municipio (che quest’anno ha […]

SESTO FIORENTINO – Si chiama climate clock ed è un orologio per il conto alla rovesia del tempo per evitare il punto di non ritorno climatico. In consiglio comunale questo pomeriggio 30 luglio il gruppo misto di Antonio Sacconi ha presentato una mozione con la richiesta di collocare sulla facciata del Municipio (che quest’anno ha compiuto 150 anni) un climate clock, così come hanno fatto altre città del mondo.

“Ecoló si augura che l’installazione del climate clock avvenga il prima possibile. Abbiamo poco tempo e molto da fare per garantire un futuro sicuro ai nostri figli” ha detto Antonio Sacconi, fra i promotori della lista ecologista Ecoló per le elezioni del prossimo autunno.

“La richiesta dell’installazione di un climate clock approvata oggi in consiglio comunale inserisce Sesto in un progetto globale, a cui hanno aderito molte città del mondo, anche in Italia – ha aggiunto Beatrice Corsi, co-portavoce di Ecoló a Sesto Fiorentino – l’orologio non serve solo a creare consapevolezza fra i cittadini, ma anche a ricordare agli amministratori che il tempo delle riflessioni è finito e che occorre agire presto e bene”.

“Per quanto riguarda il luogo – ha concluso Gualberto Fiori, co-portavoce della lista – la nostra mozione prevedeva la scelta della facciata del palazzo comunale. Su questo il consiglio non ha preso una decisione definitiva ma ci auguriamo che la scelta possa essere presto confermata”.