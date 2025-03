Consorzio, Angelini (Fiom): “Un atto positivo da parte della Regione, adesso però bisogna fare presto”

FIRENZE – “Un atto positivo, un processo utile a contrastare la deindustrializzazione e la perdita di posti di lavoro, a partire da quelli della ex Gkn e per qualsiasi altra situazione di crisi”: parole, queste, di Stefano Angelini (Fiom Firenze-Prato-Pistoia), in merito all’avvio dell’iter per la costituzione del nuovo consorzio di sviluppo industriale della Piana. […]

FIRENZE – “Un atto positivo, un processo utile a contrastare la deindustrializzazione e la perdita di posti di lavoro, a partire da quelli della ex Gkn e per qualsiasi altra situazione di crisi”: parole, queste, di Stefano Angelini (Fiom Firenze-Prato-Pistoia), in merito all’avvio dell’iter per la costituzione del nuovo consorzio di sviluppo industriale della Piana. “Quei lavoratori sono al quattordicesimo mese senza stipendio né ammortizzatori sociali e il 26 marzo potrebbero partire le lettere di licenziamento. I tempi sono dunque fondamentali: è necessario fare il prima possibile, altrimenti chi ha messo in campo questa idea rischia di non poterne beneficiare. La Fiom continuerà a garantire il massimo supporto affinché agli operai siano riconosciute tutte le spettanze”.