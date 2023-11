Consorzio di bonifica a lavoro anche nel fine settimana: riparato l’argine sul Fosso Reale

CAMPI BISENZIO – Nella giornata di anniversario dell’alluvione di Firenze del 1966, ha ripreso fin dalla prima mattinata e si protrarrà per l’intera giornata, l’attività tecnico-operativa del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno in relazione all’emergenza meteo in corso. Queste le attività in corso: il Consorzio è a lavoro in varie parti del territorio colpito […]

CAMPI BISENZIO – Nella giornata di anniversario dell’alluvione di Firenze del 1966, ha ripreso fin dalla prima mattinata e si protrarrà per l’intera giornata, l’attività tecnico-operativa del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno in relazione all’emergenza meteo in corso. Queste le attività in corso: il Consorzio è a lavoro in varie parti del territorio colpito dalle alluvioni: “I tecnici, gli operatori e i mezzi consortili in coordinamento con i colleghi che presso la sede di viale della Toscana stanno raccogliendo le segnalazioni, mantenendo i rapporti con il Genio Civile della Regione Toscane e le amministrazioni comunali e organizzando gli interventi secondo un ordine di priorità di tipo tecnico-idraulico, anche alla luce del probabile passaggio di una nuova perturbazione, sugli stessi territori già colpiti, nel corso della prossima nottata”.

L’impegno di oggi si concentrerà principalmente sulle seguenti operazioni: “Riparato l’argine sul Fosso Reale a Campi Bisenzio, svuotare le casse di espansione di Case Carlesi, Cassa Olmi, delle Vanne e le aree a monte di Ponte alle Vanne a Quarrata per completare il lavoro di ricucitura sulla rotta arginale del torrente Stella in località La Costaglia/La Catena, per stabilizzare una erosione arginale sempre sul torrente Stella in destra idraulica in zona Casini, sul torrente Fermulla per ripulire l’alveo e il sistema di bocca tarata e infine per la verifica e la chiusura di alcuni fontanazzi, ovvero delle forature arginali, individuati sul torrente Senice; a Seano tra Carmignano e Poggio a Caiano sul torrente Furba per rinforzare diversi tratti di argini danneggiati o provvedere al posizionamento delle telonature di emergenza che arrestino momentaneamente le erosioni; a Calenzano per la ricucitura di una rotta arginale sul Marinella di Travalle e sulla Gora del Ciliegio per la ricucitura di una rotta arginale a Prato Est; a lavoro anche sul Rio di Castelnuovo (Serravalle Pistoiese) e sul Fosso del Melarancio (Sesto Fiorentino) In rapporto con l’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio si opererà a Vaiano recandosi con una idrovora mobile consortile”.