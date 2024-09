Consorzio di bonifica Medio Valdarno, il consiglio si rinnova. Fra i candidati c’è Viola Valguarnera

SIGNA – Dal 1 al 5 ottobre si vota per il rinnovo del consiglio del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, organismo che eleggerà il futuro presidente e vice-presidente del consorzio che si occupa della manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche e di bonifica del territorio. “Signa – si legge in una nota – è un luogo strategico per lo sviluppo dei progetti di sicurezza idraulica tuttavia, negli anni passati, non ha mai avuto un suo rappresentante nell’assemblea del Consorzio. Viola Valguarnera, architetto e capo gruppo del Partito Democratico nella scorsa consiliatura, è candidata”. “Mi è stato chiesto di candidarmi – spiega Viola Valguarnera – proprio perché sono un tecnico e il Consorzio di bonifica è un ente molto operativo con progetti concreti sul territorio. Signa è uno dei Comuni dove sussiste uno dei maggiori rischi idraulici e ritengo sia molto importante essere presenti in prima persona dove vengono gestite le criticità e le opportunità di sviluppo per il nostro territorio”. Si vota dal 1 al 5 ottobre dalle 9 alle 19 nei numerosi seggi organizzati in tutte le zone del comprensorio. Tutte le informazioni utili al sito https://www.cbmv.it/it/page/123040