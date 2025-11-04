FIRENZE – Consorzio di sviluppo industriale della Piana fiorentina: c’è l’avviso per la designazione di un componente del Comitato direttivo. Le candidature, come si legge in una nota della Protezione civile, potranno essere presentate esclusivamente in forma digitale, utilizzando il link presente nell’avviso, entro il 17 novembre. Le candidature potranno essere presentate, esclusivamente in forma digitale, entro le 12 mentre il modulo di domanda è disponibile al seguente link mediante autenticazione tramite Spid/Cie/Cns https://cittametropolitanafirenze.055055.it/wfol/avviso-per-comitato-direttivo-consorzio-industriale-piana-fiorentina. L’avviso è invece pubblicato sull’albo on line: https://attionline.cittametropolitana.fi.it/albo.aspx?tipo=14.
