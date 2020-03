Consulenza telefonica delle ostetriche, assistenza per le neo mamme

FIRENZE – Assistenza a distanza per le neo mamme. L’Ausl Toscana Centro ha rimodulato l’assistenza per le donne una volta dimesse dall’ospedale dopo il parto, offrendo consulenze telefoniche per dare risposte alle problematiche che potrebbero insorgere in una fase delicata come quella del puerperio. E’ una misura necessaria a tutela della loro salute e dei propri piccoli oltre a limitare più possibile situazioni di contagio in questa fase di emergenza.

La prenotazione della consulenza telefonica avviene a cura delle ostetriche direttamente nel punto nascita, prima della dimissione. Il consultorio è sempre aperto e i servizi per il percorso nascita sono attivi, ma si consiglia l’accesso al consultorio solo per problematiche che necessitano un contatto diretto, e comunque dopo aver parlato con le ostetriche per valutarne l’effettiva necessità.

Al momento della dimissione dal punto nascita verrà offerto a tutte le donne un appuntamento telefonico con le ostetriche del consultorio. Si tratta di un’occasione per parlare del rientro a casa, della salute e dell’adattamento della mamma e del bambino, di eventuali dubbi o difficoltà che possono emergere nei primi giorni.

Qui il link con gli aggiornamenti sugli accessi ai servizi.